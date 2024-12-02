Байден відмовився коментувати помилування свого сина
Президент США Джо Байден не відповів на запитання журналістів про помилування свого сина Гантера.
Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".
Байдена спитали про помилування сина, коли він приземлився в Кабо-Верде для короткої зупинки на шляху до Анголи.
Президент не відповів на запитання журналістів на злітній смузі міжнародного аеропорту імені Амілкара Кабрала.
В Кабо-Верде у нього була запланована зустріч з прем'єр-міністром країни, який зустрів його в аеропорту.
Раніше Гантер Байден визнав себе винним у податкових порушеннях, а також був засуджений за звинуваченнями, пов'язаними з володінням вогнепальною зброєю.
Нагадаємо, 1 грудня Байден підписав помилування для свого сина Гантера.
Байден заявив, що обвинувачення проти його сина були висунуті лише після того, як кілька політичних опонентів у Конгресі вирішили атакувати його та виступити проти його переобрання.
Обраний американський президент Дональд Трамп розкритикував рішення Байдена помилувати свого сина і назвав це "зловживанням владою" та "порушенням правосуддя".