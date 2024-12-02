Байден отказался комментировать помилование своего сына

Президент США Джо Байден не ответил на вопрос журналистов о помиловании своего сына Хантера.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Байдена спросили о помиловании сына, когда он приземлился в Кабо-Верде для короткой остановки по пути в Анголу.

Президент не ответил на вопросы журналистов на взлетной полосе международного аэропорта имени Амилкара Кабрала.

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В Кабо-Верде у него была запланирована встреча с премьер-министром страны, который встретил его в аэропорту.

Ранее Хантер Байден признал себя виновным в налоговых нарушениях, а также был осужден по обвинениям, связанным с владением огнестрельным оружием.

Напомним, 1 декабря Байден подписал помилование для своего сына Хантера Байдена, которого осудили за преступления, связанные с использованием оружия, а также налоговые нарушения.

Сыну президента США инкриминировали три уголовных преступления и шесть проступков, связанных с неуплатой налогов, уклонением от налогообложения и предоставлением ложных или мошеннических налоговых деклараций.