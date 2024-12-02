Байден отказался комментировать помилование своего сына
Президент США Джо Байден не ответил на вопрос журналистов о помиловании своего сына Хантера.
Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".
Байдена спросили о помиловании сына, когда он приземлился в Кабо-Верде для короткой остановки по пути в Анголу.
Президент не ответил на вопросы журналистов на взлетной полосе международного аэропорта имени Амилкара Кабрала.
В Кабо-Верде у него была запланирована встреча с премьер-министром страны, который встретил его в аэропорту.
Ранее Хантер Байден признал себя виновным в налоговых нарушениях, а также был осужден по обвинениям, связанным с владением огнестрельным оружием.
Напомним, 1 декабря Байден подписал помилование для своего сына Хантера Байдена, которого осудили за преступления, связанные с использованием оружия, а также налоговые нарушения.
Сыну президента США инкриминировали три уголовных преступления и шесть проступков, связанных с неуплатой налогов, уклонением от налогообложения и предоставлением ложных или мошеннических налоговых деклараций.