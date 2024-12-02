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У Тбілісі та ще кількох містах студенти влаштували страйк на підтримку протестів

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Новини — Понеділок, 2 грудня 2024, 14:40 — Марія Ємець

У Тбілісі та кількох інших містах Грузії студенти, а подекуди і викладачі влаштували страйк на підтримку протестів проти замороження євроінтеграції Грузії.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

Освітній процес призупинили близько десятка навчальних закладів. У багатьох випадках оголошення про страйк розмістила адміністрація.

"Наша найперша цінність – свобода і майбутнє для наших студентів, тож ми приєднуємося до усіх правильних протестних ініціатив", оголосили у Newton Free School.

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"Ми відкрито заявляємо, що залишимося вірні ст. 78 конституції Грузії і закликаємо керівну партію припинити порушувати її", – йдеться у заяві адміністрації Американської школи ім. Гіві Залдастанішвлі. 

Консерваторія Тбілісі оголосила, що через останні події в країні зупиняє навчальний процес на наступні 10 днів. 

До страйку приєдналися також окремі заклади Батумі, Поті та інших міст і містечок. 

У Батумі студенти кількох навчальних закладів, школярі, викладачі та вчителі прийшли під регіональне управління освіти й культури, вимагали зустрічі з регіональною міністеркою освіти і скаржилися зокрема на провладну партійну агітацію для освітян. 

Interpressnews
Interpressnews

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Акція в ніч на 2 грудня закінчилася розгоном із затриманнями. 

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".

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Грузія
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