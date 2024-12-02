В Тбилиси и еще нескольких городах студенты устроили забастовку в поддержку протестов
Новости — Понедельник, 2 декабря 2024, 14:40 —
В Тбилиси и нескольких других городах Грузии студенты, а иногда и преподаватели устроили забастовку в поддержку протестов против замораживания евроинтеграции Грузии.
Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".
Образовательный процесс приостановили около десятка учебных заведений. Во многих случаях объявления о забастовке разместила администрация.
"Наша первейшая ценность – свобода и будущее для наших студентов, поэтому мы присоединяемся ко всем правильным протестных инициатив", объявили в Newton Free School.
"Мы открыто заявляем, что останемся верны ст. 78 конституции Грузии и призываем правящую партию прекратить нарушать ее", – говорится в заявлении администрации Американской школы им.
Консерватория Тбилиси объявила, что из-за последних событий в стране останавливает учебный процесс на следующие 10 дней.
К забастовке присоединились также отдельные заведения Батуми, Поти и других городов и городков.
В Батуми студенты нескольких учебных заведений, школьники, преподаватели и учителя пришли под региональное управление образования и культуры, требовали встречи с региональным министром образования и жаловались в частности на провластную партийную агитацию для педагогов.
Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.
Акция в ночь на 2 декабря закончилась разгоном с задержаниями.
Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".