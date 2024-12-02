У Британії досі не хочуть говорити з Грецією про повернення мармурів Парфенону

Лейбористський уряд Великої Британії наполягає, що не змінив позиції щодо повернення до Греції мармурових скульптур Парфенону на тлі візиту грецького премʼєр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Речник британського уряду заявив журналістам, що Лондон "не планує змінювати чинну політику" стосовно повернення мармурів Парфенону.

"Подальші рішення, пов'язані з доглядом за музейними колекціями та управлінням ними, зокрема передачею предметів у тимчасове користування, є справою опікунів музею", – додав він.

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Грецький премʼєр Кіріакос Міцотакіс має прибути до Британії у вівторок, 3 грудня.

Напередодні на Даунінг-стрит заявили, що британський премʼєр Кір Стармер порушить на зустрічі з грецьким візаві такі питання, як продовження підтримки України та припинення вогню в секторі Гази.

Мармурові скульптури Парфенону були вивезені з Афін дипломатом і шанувальником мистецтва лордом Елджіном у ХІХ столітті й відтоді перебувають у Британському музеї.

Грецька сторона неодноразово порушувала питання їхнього повернення, що минулого року призвело до дипломатичного скандалу й скасування зустрічі Міцотакіса з тодішнім премʼєром Британії Ріші Сунаком.

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