В Британии до сих пор не хотят говорить с Грецией о возвращении мраморов Парфенона

Лейбористское правительство Великобритании настаивает, что не изменило позиции по возвращению в Грецию мраморных скульптур Парфенона на фоне визита греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Представитель британского правительства заявил журналистам, что Лондон "не планирует менять действующую политику" относительно возвращения мраморов Парфенона.

"Дальнейшие решения, связанные с уходом за музейными коллекциями и управлением ими, в частности передачей предметов во временное пользование, является делом опекунов музея", – добавил он.

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Греческий премьер Кириакос Мицотакис должен прибыть в Британию во вторник, 3 декабря.

Накануне на Даунинг-стрит заявили, что британский премьер Кир Стармер поднимет на встрече с греческим визави такие вопросы, как продолжение поддержки Украины и прекращение огня в секторе Газа.

Мраморные скульптуры Парфенона были вывезены из Афин дипломатом и поклонником искусства лордом Элджином в XIX веке и с тех пор находятся в Британском музее.

Греческая сторона неоднократно поднимала вопрос их возвращения, что в прошлом году привело к дипломатическому скандалу и отмене встречи Мицотакиса с тогдашним премьером Британии Риши Сунаком.

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