Новий єврокомісар з оборони провів першу розмову з Умєровим

Новий єврокомісар з оборони, представник Литви Андрюс Кубілюс розповів про свою першу на посаді розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X (Twitter).

Кубілюс зазначив, що мав першу розмову по відеозв’язку з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

My first teleconference call with 🇺🇦 Minister of Defence @rustem_umerov. Good exchange on a way forward as regards the military assistance to Ukraine. Ukraine’s ability to defend itself is a major input in Europe’s readiness for the most extreme military contingencies. pic.twitter.com/tcnJ2oJUbZ

