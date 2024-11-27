Нова Єврокомісія у перші 100 днів підготує доповідь про майбутнє оборони ЄС

Новий склад Єврокомісії протягом перших 100 днів роботи представить Білу книгу про майбутнє європейської оборони.

Про це у середу заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представляючи у Європарламенті кандидатів у свою нову комісію, повідомляє "Європейська правда".

Вона заявила, що європейські витрати на оборону повинні зростати.

"Ми знаємо, що як європейці ми повинні зробити набагато більше разом. Лише одна цифра. Росія витрачає на оборону до 9% свого ВВП. Європа витрачає в середньому 1,9%. У цьому рівнянні щось не так", – зазначила глава ЄК.

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Вона наголосила, що ЄС потрібен єдиний оборонний ринок та зміцнення оборонно-промислової бази, а ще – покращення його військової мобільності і спільні європейські оборонні проєкти.

"І саме тому Андрюс Кубілюс буде першим європейським комісаром з питань оборони", – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС не має права гаяти часу і повинен бути настільки амбітним, наскільки серйозними є загрози.

"Тому протягом перших 100 днів ми представимо Білу книгу про майбутнє європейської оборони. Я можу запевнити вас, що безпека Європи завжди буде пріоритетом цієї комісії", – пообіцяла фон дер Ляєн.

Нагадаємо, сам Кубілюс раніше заявляв, що Європа повинна бути готовою до будь-якої військової агресії.

Він також пояснював, чому важливо інтегрувати український ВПК у європейський.