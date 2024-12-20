Чому Євросоюзу досі не вдається обмежити експорт нафти РФ і що варто робити натомість

Обсяги морського експорту сирої нафти з портів Росії на Балтійському морі становить близько 60% від загального морського експорту нафти з Росії. Йдеться про експорт 10-12 млн тонн сирої нафти щомісяця, які перевозять від 90 до 100 танкерів на місяць.

ЄС або коаліція країн Балтійського моря, разом з Норвегією та Великою Британією, рано чи пізно будуть вимушені застосовувати обмежувальні заходи щодо цього морського нафтового експорту.

Про те, як суттєво зменшити обсяги морських перевезень російської сирої нафти та нафтопродуктів, читайте в статті головного редактора BlackSeaNews Андрія Клименка 6 кроків, щоб зупинити нафту з Росії: як ЄС може протидіяти морській торгівлі агресора. Далі – стислий її виклад.

Загальний обсяг морського експорту сирої нафти РФ (без нафтопродуктів) у вересні 2024 (всі цифри в цій статті наводяться за даними власного моніторингу) складає близько 20 млн тонн.

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На Балтійське море припадає 60% морського експорту сирої нафти з РФ.

Кількість танкерів, що беруть участь у російському нафтовому експорті з портів Балтійського моря (без LNG), складає 150-170 суден на місяць, з них 100 – величезні танкери сирої нафти, кожен з яких перевозить від 110 до 150 тисяч тонн нафти.

З урахуванням повторних (циклічних) рейсів можна приблизно оцінити загальну кількість танкерів, що перевозили російську сиру нафту та нафтопродукти з портів Балтійського та Чорного морів за останні шість місяців, у 900-1000 суден (з них приблизно 300-400 танкерів сирої нафти – Type of ship Crude Oil Tanker).

Понад 30% перевезень виконують танкери судновласників Греції. Загалом 34,2% цього напрямку ринку танкерних перевезень належить компаніям з країн "ЄС+".

Натомість частка танкерів, що зареєстровані в "країнах зручного прапора" (офшорні країни, FOC countries), тобто в таких, де дійсно можуть бути утаємниченими реальні власники танкерів, складає лише 10-12%.

Які кроки країн Заходу можуть призвести до зменшення обсягів морських перевезень російської сирої нафти та нафтопродуктів?

Крок 1. ЄС (або коаліція країн-членів ЄС та НАТО, що розташовані на берегах Балтійського та Чорного моря) має оголосити "особливий період", під час дії якого країни-партнери та союзники могли б офіційно запроваджувати дії та заходи, що можуть не повністю відповідати правовим нормам морського "права мирного часу".

Крок 2. ЄС має категорично заборонити всім судновласникам з країн ЄС перевозити російську нафту та нафтопродукти з портів РФ. Це дозволить швидко зменшити на 30% обсяги і створить на деякий час для РФ дефіцит танкерного флоту.

Крок 3. ЄС (або коаліція країн-членів ЄС та НАТО, що розташовані на берегах Балтійського моря) має швидко включити до санкційних списків усі танкери, що були зафіксовані за останні шість місяців при перевезенні російської сирої нафти та нафтопродуктів.

Крок 4. ЄС (або хоча б коаліція країн-членів ЄС та НАТО, що розташовані на берегах Балтійського моря) має тимчасово запровадити обов’язкову лоцманську проводку в Данських протоках, що з’єднують Балтійське та Північне моря.

Заборона користування лоцманськими та іншими морськими послугами для підсанкційних суден створить надійний замок на єдиному шляху з російських портів Балтики танкерам з "кривавою нафтою".

Крок 5. Одночасно з опрацюванням цих пропозицій мають бути проведені експертні обговорення щодо можливого впливу цих заходів на світові ціни на нафту, а також заходи для компенсації контрзаходів РФ для розкручування спіралі світових цін.

Крок 6. ЄС має посилити та зробити однозначним формулювання санкційного режиму щодо категоричної заборони всім портам країн ЄС приймати танкери з нафтою та нафтопродуктами, що були завантажені на борт на рейдових перевалках.

Складність обмеження російського морського експорту нафти з Балтійського моря буде посилюватися стратегією Росії вести геополітичну гру на підвищення світових цін на нафту.

Отже, заходи щодо обмеження обсягів морського нафтового експорту Росії бажано здійснювати поступово і в координації з партнерами

Докладніше – в матеріалі Андрія Клименка 6 кроків, щоб зупинити нафту з Росії: як ЄС може протидіяти морській торгівлі агресора.