Почему Евросоюзу до сих пор не удается ограничить экспорт нефти РФ и что стоит делать взамен

Объемы морского экспорта сырой нефти из портов России на Балтийском море составляет около 60% от общего морского экспорта нефти из России. Речь идет об экспорте 10-12 млн тонн сырой нефти ежемесячно, которые перевозят от 90 до 100 танкеров в месяц.

ЕС или коалиция стран Балтийского моря, вместе с Норвегией и Великобританией, рано или поздно будут вынуждены применять ограничительные меры в отношении этого морского нефтяного экспорта.

О том, как существенно уменьшить объемы морских перевозок российской сырой нефти и нефтепродуктов, читайте в статье главного редактора BlackSeaNews Андрея Клименко 6 шагов, чтобы остановить нефть из России: как ЕС может противодействовать морской торговле агрессора. Далее – краткое ее изложение.

Общий объем морского экспорта сырой нефти РФ (без нефтепродуктов) в сентябре 2024 года (все цифры в этой статье приводятся по данным собственного мониторинга) составляет около 20 млн тонн.

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На Балтийское море приходится 60% морского экспорта сырой нефти из РФ.

Количество танкеров, участвующих в российском нефтяном экспорте из портов Балтийского моря (без LNG), составляет 150-170 судов в месяц, из них 100 – огромные танкеры сырой нефти, каждый из которых перевозит от 110 до 150 тысяч тонн нефти.

С учетом повторных (циклических) рейсов можно приблизительно оценить общее количество танкеров, перевозивших российскую сырую нефть и нефтепродукты из портов Балтийского и Черного морей за последние шесть месяцев, в 900-1000 судов (из них примерно 300-400 танкеров сырой нефти – Type of ship Crude Oil Tanker).

Более 30% перевозок выполняют танкеры судовладельцев Греции. В целом 34,2% этого направления рынка танкерных перевозок принадлежит компаниям из стран "ЕС+".

Зато доля танкеров, зарегистрированных в "странах удобного флага" (оффшорные страны, FOC countries), то есть в таких, где действительно могут быть засекречены реальные владельцы танкеров, составляет лишь 10-12%.

Какие шаги стран Запада могут привести к уменьшению объемов морских перевозок российской сырой нефти и нефтепродуктов?

Шаг 1. ЕС (или коалиция стран-членов ЕС и НАТО, расположенных на берегах Балтийского и Черного моря) должен объявить "особый период", во время действия которого страны-партнеры и союзники могли бы официально вводить действия и меры, которые могут не полностью соответствовать правовым нормам морского "права мирного времени".

Шаг 2. ЕС должен категорически запретить всем судовладельцам из стран ЕС перевозить российскую нефть и нефтепродукты из портов РФ. Это позволит быстро уменьшить на 30% объемы и создаст на некоторое время для РФ дефицит танкерного флота.

Шаг 3. ЕС (или коалиция стран-членов ЕС и НАТО, расположенных на берегах Балтийского моря) должен быстро включить в санкционные списки все танкеры, которые были зафиксированы за последние шесть месяцев при перевозке российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Шаг 4. ЕС (или хотя бы коалиция стран-членов ЕС и НАТО, расположенных на берегах Балтийского моря) должен временно ввести обязательную лоцманскую проводку в Датских проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря.

Запрет пользования лоцманскими и другими морскими услугами для подсанкционных судов создаст надежный замок на единственном пути из российских портов Балтики танкерам с "кровавой нефтью".

Шаг 5. Одновременно с проработкой этих предложений должны быть проведены экспертные обсуждения относительно возможного влияния этих мер на мировые цены на нефть, а также меры для компенсации контрмер РФ для раскручивания спирали мировых цен.

Шаг 6. ЕС должен усилить и сделать однозначной формулировку санкционного режима относительно категорического запрета всем портам стран ЕС принимать танкеры с нефтью и нефтепродуктами, которые были загружены на борт на рейдовых перевалках.

Сложность ограничения российского морского экспорта нефти из Балтийского моря будет усиливаться стратегией России вести геополитическую игру на повышение мировых цен на нефть.

Следовательно, меры по ограничению объемов морского нефтяного экспорта России желательно осуществлять постепенно и в координации с партнерами.

Подробнее – в материале Андрея Клименко 6 шагов, чтобы остановить нефть из России: как ЕС может противодействовать морской торговле агрессора.