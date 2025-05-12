Зеленський повідомив про першу розмову з новим Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів першу телефонну розмову з новим Папою Римським Левом XIV.

Про це він написав у своєму Telegram, інформує "Європейська правда".

Зеленський назвав розмову з новим понтифіком "дуже теплою" та "справді предметною".

"Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених", – зазначив він.

В ході розмови йшлося тисячі депортованих Росією українських дітей.

За словами Зеленського, Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому, до своїх родин.

Він поінформував Папу про домовленість України і партнерів про повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів з 12 травня.

Зеленський також підтвердив готовність України до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих.

"Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей. Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом", – додав український президент.

69-річний Роберт Прево був обраний Папою конклавом на другий день.

Новий Папа Римський вважається прихильником поміркованих поглядів у католицькій церкві і, ймовірно, збереже спадщину покійного Франциска.

У своїй недільній промові Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.