Естонія засудила кібератаку на Україну

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна виступив із засудженням масштабної кібератаки на держреєстри України.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міністр звернув увагу, що кібератака сталася напередодні річниці створення Талліннського механізму для посилення кіберпідтримки України у цивільній сфері.

"Естонія рішуче засуджує кібератаку Росії проти України.

Реклама:

Талліннський механізм є прикладом співпраці про те, як ми можемо разом зміцнювати та захищати кіберпростір та цифрову інфраструктуру від зловмисної діяльності агресора", – написав Тсахкна.

#Estonia strongly condemns Russia's cyber attack against #Ukraine.#TallinnMechanism is an example of cooperation on how we can together strengthen & protect 🇺🇦 cyber space & digital infrastructure from aggressors malicious activity. https://t.co/r62z3yixk4 – Margus Tsahkna (@Tsahkna) December 20, 2024

Нагадаємо, Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі. Держреєстри відновлюватимуть два тижні.

Рік тому Естонія та ще 9 держав 20 грудня запустили Талліннський механізм для посилення кіберпідтримки України у цивільній сфері.