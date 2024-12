Естонія засудила кібератаку на Україну

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна виступив із засудженням масштабної кібератаки на держреєстри України.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міністр звернув увагу, що кібератака сталася напередодні річниці створення Талліннського механізму для посилення кіберпідтримки України у цивільній сфері.

"Естонія рішуче засуджує кібератаку Росії проти України.

Талліннський механізм є прикладом співпраці про те, як ми можемо разом зміцнювати та захищати кіберпростір та цифрову інфраструктуру від зловмисної діяльності агресора", – написав Тсахкна.

#Estonia strongly condemns Russia's cyber attack against #Ukraine.#TallinnMechanism is an example of cooperation on how we can together strengthen & protect 🇺🇦 cyber space & digital infrastructure from aggressors malicious activity. https://t.co/r62z3yixk4