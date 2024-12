Эстония осудила кибератаку на Украину

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна выступил с осуждением масштабной кибератаки на госреестры Украины.

Об этом он написал в соцсети X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Министр обратил внимание, что кибератака произошла накануне годовщины создания Таллиннского механизма для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере.

"Эстония решительно осуждает кибератаку России против Украины.

Таллиннский механизм является примером сотрудничества о том, как мы можем вместе укреплять и защищать киберпространство и цифровую инфраструктуру от злонамеренной деятельности агрессора", – написал Тсахкна.

#Estonia strongly condemns Russia's cyber attack against #Ukraine.#TallinnMechanism is an example of cooperation on how we can together strengthen & protect 🇺🇦 cyber space & digital infrastructure from aggressors malicious activity. https://t.co/r62z3yixk4