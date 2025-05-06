У МЗС Литви вважають, що ймовірність фальшивого миру в Україні – низька

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що ризик укладення "поганого" або фальшивого миру між Україною та Росією наразі виглядає малоймовірним.

Його цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Будріс вважає "поганим миром" таким, у який "ніхто не вірить".

"Чи буде поганий мир? Поганим миром був би такий, у який ніхто не вірить – ні українська сторона, ні Сполучені Штати, ні Росія. Я б оцінив таку ймовірність як низьку", – зазначив міністр.

Він наголосив, що наразі "на столі" немає сценарію фальшивого миру, який би лише імітував припинення війни, але насправді відкрив шлях до нової ескалації.

Раніше очільник Кремля Владімір Путін оголосив про чергове "перемир’я" в російсько-українській війні – у дні святкування в Росії Дня перемоги. Воно має стартувати з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог відкинув оголошену хазяїном Кремля пропозицію "триденного перемирʼя", заявивши, що Штати зацікавлені в довгостроковому припиненні вогню.

Водночас американський президент Дональд Трамп вважає, що пропозиція Путіна про так зване "триденне перемирʼя" – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.