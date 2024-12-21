Донори акумулювали 200 млн євро для забезпечення стійкості України в кіберпросторі

Країни-учасниці Талліннського механізму, покликаного допомагати Україні у протистоянні зловмисним атакам у кіберпросторі, за рік акумулювали 200 млн євро.

Про це йдеться у заяві Талліннського механізму, передає "Європейська правда".

У заяві стверджується, що нещодавні атаки на українські державні реєстри підкреслюють важливість комплексної та своєчасної підтримки цифрової інфраструктури України.

З метою спільної координації та сприяння нашій підтримці, пов'язаній з цивільною кібербезпекою в Україні, рік тому партнери публічно оголосили про створення Талліннського механізму. До складу механізму входять Канада, Данія, Естонія, Франція, Італія, Німеччина, Нідерланди, Польща, Швеція, Україна, Велика Британія, Сполучені Штати і Франція. Європейський Союз і НАТО підтримують механізм і є спостерігачами з моменту його створення.

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Талліннський механізм використовує кібернетичну і цифрову експертизу світового класу, як з приватного, так і з державного сектору, для захисту критично важливої національної інфраструктури і життєво важливих послуг через посилення спроможностей кіберзахисту України, що дозволяє їм виявляти і знешкоджувати шкідливе програмне забезпечення, спрямоване проти них.

"З моменту заснування Талліннський механізм акумулював понад 200 мільйонів євро іноземної допомоги, яка посилює здатність України протистояти зловмисній поведінці Росії в кіберпросторі, і продовжуватиме шукати нові шляхи підтримки України стільки часу, скільки це буде потрібно", – йдеться у заяві.

Своєю участю Талліннський механізм надсилає чіткий сигнал: Україна має повну підтримку країн-однодумців і країн-партнерів, які продовжуватимуть допомагати Україні у захисті її цивільної критичної інфраструктури від російської зловмисної кіберактивності.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна напередодні виступив із засудженням масштабної кібератаки на держреєстри України.

Нагадаємо, Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі. Держреєстри відновлюватимуть два тижні.