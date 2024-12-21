Зеленський повідомив про візит глави ЦРУ в Україну
Новини — Субота, 21 грудня 2024, 18:40 —
Президент Володимир Зеленський заявив про візит директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Білла Бернса в Україну.
Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Зеленський заявив, що для Бернса це останній візит в Україну на посаді директора ЦРУ.
"Зазвичай про такі зустрічі не повідомляють публічно, і всі наші зустрічі – і в Україні, і в інших європейських країнах, і в Америці, і в інших частинах світу – відбувались без офіційного інформування. Але зараз, після останнього візиту, варто сказати відкрито", – зазначив він.
Bill Burns visited Ukraine on his final trip as CIA Director. Throughout this war, we’ve had many meetings, and I am deeply grateful for his assistance.– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2024
Usually, such meetings are not made public. All our meetings, whether in Ukraine, other European countries, the United States,… pic.twitter.com/llT7fF7Q2E
Глава держави також побажав Берну та його сімʼї "всього найкращого" та висловив сподівання на зустріч у майбутньому.
Вільям Бернс на посаді директора ЦРУ займався непублічною комунікацією між адміністрацією Джо Байдена та українською стороною, а також переговорами з російською стороною – зокрема в питанні застосування ядерної зброї та обміні заручниками.
Цього року Бернс також здійснив візит на Балкани, спрямований на протидію гібридному впливу Росії.