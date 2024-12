Зеленський повідомив про візит глави ЦРУ в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив про візит директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Білла Бернса в Україну.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зеленський заявив, що для Бернса це останній візит в Україну на посаді директора ЦРУ.

"Зазвичай про такі зустрічі не повідомляють публічно, і всі наші зустрічі – і в Україні, і в інших європейських країнах, і в Америці, і в інших частинах світу – відбувались без офіційного інформування. Але зараз, після останнього візиту, варто сказати відкрито", – зазначив він.

Реклама:

Bill Burns visited Ukraine on his final trip as CIA Director. Throughout this war, we’ve had many meetings, and I am deeply grateful for his assistance.



Usually, such meetings are not made public. All our meetings, whether in Ukraine, other European countries, the United States,… pic.twitter.com/llT7fF7Q2E