Франція вишле ще кількох дипломатів Алжиру після вигнання працівників своїх місій

Франція вишле ще кількох дипломатів Алжиру у відповідь на вигнання з країни співробітників французької місії.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.

Барро 14 травня оголосив, що Париж висилає ще кількох алжирських дипломатів після того, як Алжир у понеділок наказав покинути країну співробітникам французьких місій.

"Наша реакція є негайною, рішучою і дуже пропорційною на цьому етапі, з тією ж вимогою – повернення до Алжиру усіх власників дипломатичних паспортів, які не мають візи", – заявив міністр, не уточнюючи, скількох алжирських дипломатів висилають.

У неділю Алжир викликав тимчасового повіреного Франції та наказав, що посадовці, які перебували в Алжирі як тимчасове підсилення команди місій, мають виїхати.

З точки зору Парижа, Алжир порушує двосторонню угоду 2013 року, в односторонньому порядку встановивши нові умови доступу на свою територію для французьких держслужбовців-власників дипломатичних або службових паспортів.

Цей епізод є черговим витком загострення у відносинах між Францією та Алжиром.

У квітні Франція вирішила вислати 12 співробітників дипломатичних установ Алжиру, а також відкликати свого посла для консультацій у відповідь на такий крок алжирської сторони.

Минулого року Алжир відкликав посла з Франції після рішення Парижа щодо Західної Сахари.