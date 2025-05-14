Укр Рус Eng

Франція вишле ще кількох дипломатів Алжиру після вигнання працівників своїх місій

Новини — Середа, 14 травня 2025, 12:02 — Марія Ємець

Франція вишле ще кількох дипломатів Алжиру у відповідь на вигнання з країни співробітників французької місії.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.

Барро 14 травня оголосив, що Париж висилає ще кількох алжирських дипломатів після того, як Алжир у понеділок наказав покинути країну співробітникам французьких місій. 

"Наша реакція є негайною, рішучою і дуже пропорційною на цьому етапі, з тією ж вимогою – повернення до Алжиру усіх власників дипломатичних паспортів, які не мають візи", – заявив міністр, не уточнюючи, скількох алжирських дипломатів висилають. 

У неділю Алжир викликав тимчасового повіреного Франції та наказав, що посадовці, які перебували в Алжирі як тимчасове підсилення команди місій, мають виїхати. 

З точки зору Парижа, Алжир порушує двосторонню угоду 2013 року, в односторонньому порядку встановивши нові умови доступу на свою територію для французьких держслужбовців-власників дипломатичних або службових паспортів. 

Цей епізод є черговим витком загострення у відносинах між Францією та Алжиром.

У квітні Франція вирішила вислати 12 співробітників дипломатичних установ Алжиру, а також відкликати свого посла для консультацій у відповідь на такий крок алжирської сторони. 

Минулого року Алжир відкликав посла з Франції після рішення Парижа щодо Західної Сахари.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
Реклама: