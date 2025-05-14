Санду закликала молдован з громадянством Румунії голосувати за прозахідного кандидата

Президентка Молдови Мая Санду закликала молдован, які мають громадянство Румунії, підтримати на румунських виборах прозахідного кандидата Нікушора Дана.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Санду опублікувала у своїх соцмережах відеозвернення, у якому висловила підтримку Дану і закликала молдован з правом голосу на румунських виборах брати в них участь і голосувати за нього.

"Ми, молдовани, знаємо цінність свободи та безпеки, і ми прагнемо бути частиною європейської родини разом з Румунією. Ті, хто має громадянство Румунії, можуть проголосувати цими вихідними, щоб захистити те, що вже здобула Румунія і що тепер перебуває під загрозою", – заявила Санду.

Заяву підтримки опублікував також міністр закордонних справ Міхай Попшой.

"Нікушора Дана у президенти, Іліє Боложана у прем’єри. Надійна команда для Румунії та Молдови!" – написав він у своєму Facebook.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Румунії пройде 18 травня, у ньому будуть змагатися лідер ультраправих Джордже Сіміон і ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан.

Одне з останніх опитувань свідчить, що кандидати зрівняли рейтинги. Проте з огляду на велику підтримку Сіміона серед румунської діаспори (яку опитування не охоплює) та небажання частини респондентів зізнаватися у голосуванні за одіозного політика його перемога виглядає дуже ймовірним сценарієм.

Молдовани з громадянством Румунії можуть суттєво вплинути на вибори, якщо масово візьмуть участь.

Нагадаємо, у першому турі 4 травня перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

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