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Санду закликала молдован з громадянством Румунії голосувати за прозахідного кандидата

Новини — Середа, 14 травня 2025, 12:27 — Марія Ємець

Президентка Молдови Мая Санду закликала молдован, які мають громадянство Румунії, підтримати на румунських виборах прозахідного кандидата Нікушора Дана.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Санду опублікувала у своїх соцмережах відеозвернення, у якому висловила підтримку Дану і закликала молдован з правом голосу на румунських виборах  брати в них участь і голосувати за нього. 

"Ми, молдовани, знаємо цінність свободи та безпеки, і ми прагнемо бути частиною європейської родини разом з Румунією. Ті, хто має громадянство Румунії, можуть проголосувати цими вихідними, щоб захистити те, що вже здобула Румунія і що тепер перебуває під загрозою", – заявила Санду. 

Заяву підтримки опублікував також міністр закордонних справ Міхай Попшой.

"Нікушора Дана у президенти, Іліє Боложана у прем’єри. Надійна команда для Румунії та Молдови!" – написав він у своєму Facebook.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Румунії пройде 18 травня, у ньому будуть змагатися лідер ультраправих Джордже Сіміон і ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан.

Одне з останніх опитувань свідчить, що кандидати зрівняли рейтинги. Проте з огляду на велику підтримку Сіміона серед румунської діаспори (яку опитування не охоплює) та небажання частини респондентів зізнаватися у голосуванні за одіозного політика його перемога виглядає дуже ймовірним сценарієм. 

Молдовани з громадянством Румунії можуть суттєво вплинути на вибори, якщо масово візьмуть участь. 

Нагадаємо, у першому турі 4 травня перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

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