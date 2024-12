Зеленский сообщил о визите главы ЦРУ в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил о визите директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Билла Бернса в Украину.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что для Бернса это последний визит в Украину в должности директора ЦРУ.

"Обычно о таких встречах не сообщают публично, и все наши встречи – и в Украине, и в других европейских странах, и в Америке, и в других частях мира – происходили без официального информирования. Но сейчас, после последнего визита, стоит сказать открыто", – отметил он.

Реклама:

Bill Burns visited Ukraine on his final trip as CIA Director. Throughout this war, we’ve had many meetings, and I am deeply grateful for his assistance.



Usually, such meetings are not made public. All our meetings, whether in Ukraine, other European countries, the United States,… pic.twitter.com/llT7fF7Q2E