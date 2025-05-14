Глава МЗС Чехії почубився у X з Росією щодо Криму та пам'ятника "радянському солдату"

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив протест проти розпорядження російського посадовця розслідувати знесення пам’ятника "радянському солдату" в Тепліце.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

На думку Ліпавського, це є втручанням Росії у внутрішні справи Чехії.

"Хотів би нагадати пану Бастрикіну зі Слідчого комітету Росії, що юрисдикція російських органів не поширюється на Крим, не кажучи вже про Тепліце", – написав глава МЗС Чехії.

Як пише iDnes.cz, минулого тижня голова Слідчого комітету Росії Александр Бастрикін наказав порушити кримінальну справу щодо нещодавнього знищення пам’ятника в Тепліце.

Пам’ятник "радянському солдату" стояв у парку Гавлічкові сади в Тепліце з 1955 року як частина меморіального комплексу. У ніч із середи на четвер минулого тижня пам’ятник був повністю знищений невідомими особами, які повалили його з постаменту. Місцева влада засудила цей вчинок, і поліція розслідує інцидент.

Фото: iDnes.cz

Фото: iDnes.cz

Фото: iDnes.cz

Фото: iDnes.cz

Ліпавський заявив, що чесько-російська угода про взаємне утримання військових поховань не стосується пам’ятника в Тепліце.

"Отже, майбутнє цього пам’ятника вирішуватимуть виключно громадяни Чеської Республіки", – наголосив він.

Російське посольство в Чехії написало у Facebook, що жодним чином не ставить під сумнів право чеської влади розслідувати цю справу. При цьому знищення пам’ятника в Тепліце назвали "черговим обурливим актом вандалізму" проти меморіалу.

"Саме про це йдеться у ноті посольства до Міністерства закордонних справ Чехії від 9 травня 2025 року, у якій міститься прохання до компетентних чеських органів покарати винних у цьому злочині та вжити заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому", – йдеться у повідомленні.

Посольство також висловило заперечення щодо заяви Ліпавського про Крим.

"Республіка Крим є суб’єктом Російської Федерації і, як така, закріплена в Конституції РФ на основі волевиявлення кримського народу, висловленого на референдумі 16 березня 2014 року", – заявили у посольстві.

Ліпавський у Х також наголосив на невизнанні Чехією окупації Росією Криму.

"Крим – це Україна", – написав очільник зовнішньополітичного відомства країни.

Нещодавно в естонській столиці Таллінні невідомі обмалювали фарбою радянський пам’ятник "Бронзовий солдат", розташований на військовому кладовищі.