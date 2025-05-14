У Швеції звільнили з-під варти затриманого за шпигунство

Шведська влада звільнила з-під варти людину, затриману в неділю, 11 травня, за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомила в середу, 14 травня, прокуратура країни, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Прокурор Пер Ліндквіст заявив, що більше немає підстав, аби тримати затриманого під вартою.

За його словами, розслідування ще триває.

У вівторок, 13 травня, державний мовник SVT із посиланням на анонімні джерела повідомив, що було затримано шведського дипломата за підозрою в шпигунстві.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Швеції неодноразово порушували справи за підозрою у шпигунстві, зокрема і на користь Росії.

Паралельно у Швеції обговорюють зміни до конституції, щоб мати можливість відбирати паспорти у людей, які становлять загрозу для держави.