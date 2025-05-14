Прем'єр Канади розкритикував запрошення Трампа до Британії з державним візитом

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні розкритикував Велику Британію за запрошення президента США Дональда Трампа відвідати країну з другим державним візитом.

Про це, як пише "Європейська правда", Карні сказав у інтерв’ю Sky News.

Карні запитали про рішення британського прем'єра Кіра Стармера запросити Трампа з безпрецедентним другим державним візитом до Лондона. Він сказав, що це запрошення "суперечить чітким сигналам", які канадський уряд намагався надіслати Білому дому у відповідь на погрози щодо суверенітету Канади.

"Чесно кажучи, я думаю, що вони (канадці) не були вражені цим жестом... з огляду на обставини. Це було в той час, коли ми досить чітко висловлювалися з питань суверенітету", – сказав Карні в інтерв'ю.

З моменту вступу на посаду в січні Трамп неодноразово заявляв, що хоче, щоб Канада стала 51-м штатом США. Це викликало обурення канадців і змусило Британію намагатися балансувати між двома північноамериканськими країнами.

Британський король Чарльз також є главою Канади, колишньої британської колонії. В останні місяці монарх зробив низку символічних жестів, одягнувши канадські медалі, посадивши клен і назвавши себе королем Канади.

Карні сказав, що наприкінці цього місяця є запланованим візит Чарльза до Канади. Король повинен відкрити сесію парламенту наприкінці цього місяця, що буде "чітким сигналом суверенітету". Це вперше за майже 50 років британський монарх виконує цю функцію, і, за словами Карні, це "не випадково".

Трамп, чия мати народилася у Британії і який неодноразово висловлював повагу до британської королівської родини, уклав цього місяця обмежену двосторонню торговельну угоду з Лондоном.

На запитання про критику Карні, британський міністр Пат Макфадден сказав Sky News, що кожна країна має сама вирішувати, як будувати відносини з іншими країнами.

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