ЗМІ: НАТО розробляє план, аби виконати вимоги Трампа щодо 5% ВВП на оборону

Союзники по НАТО почали формувати угоду щодо значного збільшення оборонних витрат у відповідь на вимогу президента США Дональда Трампа виділяти 5% ВВП на військові потреби.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнаних дипломатів, передає "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники, переговорники Альянсу досягають прогресу у формуванні плану, який передбачає досягнення рівня в 5% ВВП на оборону та пов’язані з нею витрати до 2032 року – напередодні саміту НАТО в Гаазі у червні.

Вони зазначили, що міністри закордонних справ НАТО обговорять цю ініціативу на зустрічі в Туреччині 15–16 травня.

Домовленість про зростання оборонних витрат до рівня, якого вимагає Трамп (жодна з 32 країн-членів НАТО, включно із США, поки не досягла цього порогу), стане найбільшим зростанням військових витрат союзників із часів закінчення Холодної війни. Альянс зосередився на переозброєнні після вторгнення Росії в Україну.

Як зауважили дипломати, генсек НАТО Марк Рютте просуває ідею погодження нової цілі в 3,5% ВВП протягом наступних семи років, а також додаткових 1,5% на ширші витрати, пов’язані з обороною, – розповідають дипломати на умовах анонімності. Про це вперше повідомило агентство Reuters.

Відтак агентство зазначило, що міністри в Туреччині обговорять, які саме витрати можуть увійти до додаткових 1,5%, зокрема військова мобільність, товари подвійного призначення та кібербезпека. Поки що не зрозуміло, чи йдеться про вже наявні витрати, чи потрібні нові зобов’язання.

Ініціатива Рютте також передбачає створення жорсткого механізму верифікації, на відміну від чинних більш гнучких цілей.

Як зазначив один із європейських дипломатів, таке різке збільшення витрат за короткий термін стане величезним викликом, хоча багато хто вже вважає його необхідним для демонстрації рішучості Кремлю.

Агентство пише, що новий базовий показник у 3,5% ґрунтується на масштабних оборонних планах, які зараз розробляє НАТО. Альянс уже надіслав урядам членів детальні засекречені списки озброєнь і спроможностей (так звані "цілі зі спроможностей"), які будуть обговорювати міністри оборони в Брюсселі на початку червня.

Планується, що ці списки будуть офіційно затверджені на саміті в Гаазі 24–25 червня.

Ще одна ініціатива Рютте, за словами обізнаних осіб, стосується реформування ефективності та внутрішнього управління Альянсу. Цей крок може зацікавити президента США, вважає один із дипломатів.

Нагадаємо, американські посадовці повідомили своїм союзникам по НАТО, що, хоча Трамп планує взяти участь у саміті, він може вирішити скасувати візит, якщо решта членів НАТО не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат і прийняття на себе більшої відповідальності за захист Європи.

Нещодавно газета FT писала, що столиці країн ЄС закликають Брюссель утриматися від будь-яких потенційних заходів у відповідь на мита Трампа та уникати будь-яких конфліктів з ним до саміту НАТО в червні, щоб не зірвати захід.