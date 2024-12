Прем'єр Грузії стверджує, що на 200-тисячний мітинг у Тбілісі "ледь" зібралося 3 тисячі людей

Грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе стверджує, що на протесті 21 грудня у Тбілісі "ледь" вдалося зібрати до 3 тисячі людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

Кобахідзе заявив, що 21 грудня "вони" – опозиційні партії та неурядові організації на чолі з президенткою Саломе Зурабішвілі – "оголосили повну мобілізацію, і навіть тут вони ледве зібрали до 3 тисяч осіб".

Грузинський прем’єр заявив, що в лавах "радикальної опозиції" панує важке емоційне тло – "істеричний стан".

Реклама:

"Ви бачите, що люди більше не беруть участі в мітингах. Учора вони оголосили повну мобілізацію, але навіть тут вони ледь зібрали до 3 тисяч людей. Потім ви могли бачити, що вони ділилися фотографіями з минулорічного мітингу", – заявив він.

Зауважимо, за підрахунками Visioner, які наводить "Эхо Кавказа", проєвропейська акція на проспекті Руставелі в центрі Тбілісі, що відбулася 21 грудня, зібрала близько 200 тисяч осіб.

🇬🇪 | Magical evening in Tbilisi as an unprecedented wave of marches throughout the day culminated on Rustaveli Avenue. Over 20 marches united nearly 200,000 protesters in front of the parliament.



🎥 Ezz Gaber pic.twitter.com/URFfovkQ2b – Visioner (@visionergeo) December 21, 2024

За даними, у момент піка на акції перебували 186 835 осіб. Розрахунки проводили за допомогою платформи Mapchecking. Цей інструмент дає змогу порахувати людей на конкретній території із зазначенням щільності натовпу.

Tbilisi right now: thousands gather in the city's central square



Protests demanding fair elections continue daily, with the number of participants steadily increasing. pic.twitter.com/plJv2BwnLw – NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2024

Georgians march with traditional songs and dances! This fight is not only for free Georgia but free Caucasus as well. Caucasus, rise up! 🇬🇪⚔️

📍Tbilisi today



🎥: Mautskebeli pic.twitter.com/qZc3djHMN0 – Alexander Kavtaradze (@alexkavtaradze_) December 21, 2024

Нагадаємо, 14 грудня на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі.

Саломе Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати. Вона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

Читайте також Editorial "Європейської правди" про те, чому Київ має якнайшвидше змінити політику щодо Грузії та чому не повинен визнавати нового президента Грузії.