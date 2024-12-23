Укр Рус Eng

Прем'єр Грузії стверджує, що на 200-тисячний мітинг у Тбілісі "ледь" зібралося 3 тисячі людей

Відео
Новини — Понеділок, 23 грудня 2024, 10:20 — Уляна Кричковська

Грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе стверджує, що на протесті 21 грудня у Тбілісі "ледь" вдалося зібрати до 3 тисячі людей. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

Кобахідзе заявив, що 21 грудня "вони" – опозиційні партії та неурядові організації на чолі з президенткою Саломе Зурабішвілі – "оголосили повну мобілізацію, і навіть тут вони ледве зібрали до 3 тисяч осіб".

Грузинський прем’єр заявив, що в лавах "радикальної опозиції" панує важке емоційне тло – "істеричний стан".

Реклама:

"Ви бачите, що люди більше не беруть участі в мітингах. Учора вони оголосили повну мобілізацію, але навіть тут вони ледь зібрали до 3 тисяч людей. Потім ви могли бачити, що вони ділилися фотографіями з минулорічного мітингу", – заявив він.

Зауважимо, за підрахунками Visioner, які наводить "Эхо Кавказа", проєвропейська акція на проспекті Руставелі в центрі Тбілісі, що відбулася 21 грудня, зібрала близько 200 тисяч осіб. 

За даними, у момент піка на акції перебували 186 835 осіб. Розрахунки проводили за допомогою платформи Mapchecking. Цей інструмент дає змогу порахувати людей на конкретній території із зазначенням щільності натовпу.

Нагадаємо, 14 грудня на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі.

Саломе Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати. Вона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

Читайте також Editorial "Європейської правди" про те, чому Київ має якнайшвидше змінити політику щодо Грузії та чому не повинен визнавати нового президента Грузії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія інциденти
Реклама: