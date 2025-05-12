Естонія спрямувала групу поліцейських на кордон Латвії і Білорусі

У понеділок з естонського Тарту до Латвії вирушив підрозділ поліції ESTPOL 10 у складі 11 осіб для надання допомоги на латвійсько-білоруському кордоні в припиненні спроб незаконного перетину кордону, кількість яких останнім часом зростає.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Підрозділ буде залучений в околицях Каплави і Робежнієкі, де останнім часом спостерігається найбільша кількість незаконних перетинів кордону. Минулого літа в цьому ж районі працював підрозділ ESTPOL 9.

Команда, яка вирушила в дорогу в понеділок, працюватиме в Латвії два тижні. За цей час разом із південними сусідами оцінять ситуацію та ухвалять спільне рішення про необхідність другої зміни.

Спроби незаконного перетину кордону на латвійсько-білоруському кордоні значно почастішали. Згідно з поточними прогнозами, найближчим часом їхня кількість навряд чи зменшиться, тому минулого тижня Латвія попросила Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) направити на допомогу поліцейський підрозділ з Естонії.

Основним завданням ESTPOL10 буде участь у патрулюванні кордону, але, з огляду на особливості поведінки нелегальних порушників кордону, латвійці попросили PPA зібрати команду з людей, які також мають підготовку і досвід управління натовпом.

Начальник прикордонної служби Вейко Коммусаар сказав, що кордон Латвії з Білоруссю – це наш спільний кордон ЄС і НАТО. "Естонія завжди готова допомогти друзям і сусідам, коли до нас звертаються по допомогу. В останні тижні кількість спроб перетину кордону різко зросла, і цілком природно, що ми їм допоможемо", – сказав Коммусаар.

Керівник групи ESTPOL 10 Пірко Пяріла сказав, що комплектація команди відбулася швидко і, як очікується, підрозділ уже у вівторок розпочне роботу на кордоні.

"Було дуже приємно бачити, що в PPA знайшлося багато людей, готових допомогти нашому південному сусідові в найкоротші терміни – їх було так багато, що не всі люди, які проявили готовність вирушити на завдання, змогли увійти в першу зміну ESTPOL 10. Я вірю, що, як і в минулому, естонські поліцейські та прикордонники нададуть латишам велику допомогу", – сказав Пяріла.

Раніше уряд Латвії продовжив режим посилених заходів безпеки на кордоні з Білоруссю до 30 червня 2025 року у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів.

У березні Латвія з цієї ж причини ухвалила рішення щодо часткового закриття прикордонних пунктів "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю в Краславському краї та пунктів "Гребньово" і "Терехово" на кордоні з Росією в Лудзенському краї.

Сусідня Литва слідом за Польщею може призупинити право на притулок, щоб протидіяти інструменталізованому використанню міграції.