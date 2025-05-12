У Кремлі заявили Німеччині, що з Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів

У відповідь на обіцянку Німеччини запровадити разом з європейськими союзниками додаткові санкції проти РФ у разі, якщо 12 травня не буде введено режим припинення вогню, у Кремлі заявили, що з Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков 12 травня журналістам, його заяву наводить агентство "Интерфакс".

Раніше цього дня в уряді Німеччини заявили, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

"До цього попередження ми вже чули попередження позавчора, також вони були озвучені в досить ультимативній формі. Але така мова ультиматумів, вона для Росії неприйнятна, вона не підходить. З Росією не можна розмовляти такою мовою", – заявив Пєсков у понеділок, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка.

Під час візиту до Києва в суботу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та інші глави держав і урядів пригрозили РФ санкціями, якщо вона не дасть згоду зупинити вогонь.Президент Франції Емманюель Макрон говорив про те, що будуть введені "масштабні санкції" Європи та США.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

