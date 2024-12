Премьер Грузии утверждает, что на 200-тысячный митинг в Тбилиси "едва" собралось 3 тысячи человек

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе утверждает, что на протесте 21 декабря в Тбилиси "едва" удалось собрать до 3 тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.

Кобахидзе заявил, что 21 декабря "они" – оппозиционные партии и неправительственные организации во главе с президентом Саломе Зурабишвили – "объявили полную мобилизацию, и даже здесь они едва собрали до 3 тысяч человек – люди больше не ходят на митинги".

Грузинский премьер заявил, что в рядах "радикальной оппозиции" царит тяжелый эмоциональный фон – "истерическое состояние".

"Вы видите, что люди больше не участвуют в митингах. Вчера они объявили полную мобилизацию, но даже здесь они едва собрали до 3 тысяч человек. Потом вы могли видеть, что они делились фотографиями с прошлогоднего митинга", – заявил он.

Заметим, по подсчетам Visioner, которые приводит "Эхо Кавказа", проевропейская акция на проспекте Руставели в центре Тбилиси, состоявшаяся 21 декабря, собрала около 200 тысяч человек.

🇬🇪 | Magical evening in Tbilisi as an unprecedented wave of marches throughout the day culminated on Rustaveli Avenue. Over 20 marches united nearly 200,000 protesters in front of the parliament.



🎥 Ezz Gaber pic.twitter.com/URFfovkQ2b – Visioner (@visionergeo) December 21, 2024

По этим данным, в момент пика на акции присутствовало 186 835 человек. Расчеты проводились с помощью платформы Mapchecking. Этот инструмент позволяет посчитать людей на конкретной территории с указанием плотности толпы.

Tbilisi right now: thousands gather in the city's central square



Protests demanding fair elections continue daily, with the number of participants steadily increasing. pic.twitter.com/plJv2BwnLw – NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2024

Georgians march with traditional songs and dances! This fight is not only for free Georgia but free Caucasus as well. Caucasus, rise up! 🇬🇪⚔️

📍Tbilisi today



🎥: Mautskebeli pic.twitter.com/qZc3djHMN0 – Alexander Kavtaradze (@alexkavtaradze_) December 21, 2024

Напомним, 14 декабря на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единственного кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михеила Кавелашвили.

Саломе Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты. Она обещает оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.

Читайте также Editorial "Европейской правды" о том, почему Киев должен как можно быстрее изменить политику в отношении Грузии и почему не должен признавать нового президента Грузии.