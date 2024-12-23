Глави МЗС та Міноборони зберегли посади в новому уряді Франції

У Франції сформували уряд нового прем’єр міністра країни Франсуа Байру і оголосили імена міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французькі ЗМІ.

Майже 10 днів Байру намагався сформувати уряд, щоб уникнути вотуму недовіри в середині січня і забезпечити ухвалення парламентом бюджету на 2025 рік у лютому.

Новий уряд вступає на посаду після місяців політичного глухого кута і тиску з боку фінансових ринків, які вимагають скоротити колосальний борг Франції.

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Себастьєн Лекорну, який був в авангарді військової підтримки України з боку Франції, залишається міністром оборони.

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро також зберіг свою посаду.

Ультраправий Бруно Ретайо залишається на посаді міністра внутрішніх справ, відповідаючи за безпекову та міграційну політику Франції.

Міністром юстиції став колишній міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Серед нових облич в уряді – два колишні прем'єр-міністри. Манюель Вальс буде міністром у справах заморських територій, а Елізабет Борн очолить міністерство освіти.

Перше засідання нового уряду відбудеться 3 січня.

Опитування громадської думки, опубліковане 23 грудня, показало, що Байру має найнижчий рівень популярності серед новопризначених прем'єрів з 1959 року.

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