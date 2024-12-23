Главы МИД и Минобороны сохранили должности в новом правительстве Франции

Во Франции сформировали правительство нового премьер-министра страны Франсуа Байру и объявили имена министров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французские СМИ.

Почти 10 дней Байру пытался сформировать правительство, чтобы избежать вотума недоверия в середине января и обеспечить принятие парламентом бюджета на 2025 год в феврале.

Новое правительство вступает в должность после месяцев политического тупика и давления со стороны финансовых рынков, которые требуют сократить колоссальный долг Франции.

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Себастьен Лекорну, который был в авангарде военной поддержки Украины со стороны Франции, остается министром обороны.

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро также сохранил свою должность.

Ультраправый Бруно Ретайо остается на посту министра внутренних дел, отвечая за безопасность и миграционную политику Франции.

Министром юстиции стал бывший министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Среди новых лиц в правительстве – два бывших премьер-министра. Манюэль Вальс будет министром по делам заморских территорий, а Элизабет Борн возглавит министерство образования.

Первое заседание нового правительства состоится 3 января.

Опрос общественного мнения, опубликованный 23 декабря, показал, что Байру имеет самый низкий уровень популярности среди новоназначенных премьеров с 1959 года.

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