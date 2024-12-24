Албанська опозиція блокувала рух у Тирані, вимагаючи відставки уряду

Члени головної опозиційної партії Албанії в понеділок заблокували головні перехрестя столиці Тирани, закликаючи до створення технократичного тимчасового кабінету напередодні парламентських виборів наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Під час першого мітингу після звільнення свого лідера з-під домашнього арешту активісти, пов'язані з правоцентристською Демократичною партією, незважаючи на холод і дощ, заблокували рух на п'яти головних перехрестях Тирани.

Протестувальники звинувачують лівий уряд прем'єр-міністра Еді Рами в корупції, маніпулюванні виборами та узурпації судової влади.

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Сотні поліцейських були розгорнуті для захисту урядових будівель і забезпечення вільного руху на вулицях Тирани. Через 90 хвилин влада почала відтісняти протестувальників від перехресть, що підвищило напругу і призвело до деяких сутичок.

Лідер Демократичної партії, 80-річний Салі Беріша, був звільнений минулого місяця з-під домашнього арешту, накладеного після того, як він порушив постанову суду. Берішу звинувачують у корупції.

Раніше цього року Демократична партія та її прихильники з опозиційної коаліції провели акції протесту проти арештів Беріші та колишнього президента Іліра Мети за окремими справами про корупцію, заявивши, що звинувачення є політично вмотивованими.

Сполучені Штати і Європейський Союз закликали опозицію відновити діалог з урядом, заявивши, що насильство не допоможе країні інтегруватися в ЄС.

Парламентські вибори в Албанії відбудуться 11 травня, коли виборці, які проживають за кордоном, вперше зможуть проголосувати з-за кордону.