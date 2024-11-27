В Албанії суд звільнив з-під арешту лідера опозиції на тлі протестів

В Албанії лідер опозиції Салі Беріша був звільнений з-під домашнього арешту за рішенням суду в середу, в той час як він очікує суду за звинуваченнями в корупції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

80-річний Беріша перебуває під арештом з грудня 2023 року, а у вересні прокуратура висунула йому звинувачення у використанні впливу під час першого терміну на посаді прем'єр-міністра у 2005-2009 роках, щоб допомогти своєму зятю виграти вигідний будівельний контракт.

Беріша, який є лідером опозиційної Демократичної партії, заперечує звинувачення і каже, що вони є частиною політичної вендети проти нього з боку правлячої партії.

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Його домашній арешт викликав регулярні антиурядові протести, в тому числі у вівторок, коли поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону сотень протестувальників, які заблокували головні дороги в столиці Тирані.

"Суд постановив скасувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для підсудного Салі Беріші", – повідомила Ельза Літа, прессекретар Спеціального суду з питань корупції та організованої злочинності.

Беріша був президентом з 1992 по 1997 рік, одразу після падіння комунізму в Албанії, а потім був прем'єр-міністром з 2005 по 2013 рік.

У 2021 році США заборонили Беріші в'їзд до країни, заявивши, що він був причетний до "корупційних дій", включаючи незаконне привласнення державних коштів і використання своєї влади для збагачення родичів.

Лідери двох найбільших опозиційних партій Албанії – Салі Беріша з Демократичної партії та Ілір Мета з Партії свободи – звинувачуються в корупційних злочинах. Обидва заперечують звинувачення й стверджують, що їх організував прем’єр Еді Рама.

Сам Рама заявляє, що звинувачення не є політично мотивованими, і звинувачує опозицію у спробі захопити владу за допомогою насильства.

Після того, як у жовтні антиурядові протести набули насильницького характеру, Європейський Союз і США закликали албанську опозицію відновити діалог з урядом та відмовитись від насильства, аби реалізувати євроінтеграційні прагнення.