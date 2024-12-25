Опонент президентки Молдови на виборах готовий "включитись у політичну боротьбу"

Кандидат на посаду президента Молдови Александр Стояногло заявив про готовність включитись у політичну боротьбу, але каже про небажання вступати в будь-яку партію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв'ю виданню noi.md.

Стояногло розповів, що погодився взяти участь у виборах президента Молдови для того, щоб "згуртувати громадян", а не щоб створювати політичну партію.

Він заявив, що отримав пропозицію від експрезидента Молдови і лідера Партії соціалістів Ігоря Додона увійти до списку на найближчих парламентських виборах, також йому "надходять пропозиції піти на чолі інших партійних формувань".

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"Я вирішив: якщо включуся в політичну боротьбу, то не для того, щоб стати одним із депутатів від чергової безсилої парламентської опозиції, а для того, щоб довести більшість молдовських громадян до заслуженої перемоги", – додав політик.

Стояногло також висловив готовність стати "ініціатором широкого і публічного" діалогу між опозиційними партіями Молдови, але не уточнив, чого хоче ним досягти.

Нагадаємо, 3 листопада відбувся другий тур виборів президента Молдови. Чинна президентка Мая Санду на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над своїм опонентом, висуванцем від проросійських соціалістів Александром Стояногло.

Через два дні після оголошення попередніх підсумків виборів Стояногло визнав поразку в другому турі та натякнув, що збирається продовжити участь у політиці.

Детальніше про Александра Стояногло читайте у статті редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка: Комунізм, ЄС та "новий погляд" на Україну.