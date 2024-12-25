Оппонент президента Молдовы на выборах готов "включиться в политическую борьбу"

Кандидат на пост президента Молдовы Александр Стояногло заявил о готовности включиться в политическую борьбу, но говорит о нежелании вступать в любую партию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью изданию noi.md.

Стояногло рассказал, что согласился принять участие в выборах президента Молдовы для того, чтобы "сплотить граждан", а не чтобы создавать политическую партию.

Он заявил, что получил предложение от экс-президента Молдовы и лидера Партии социалистов Игоря Додона войти в список на ближайших парламентских выборах, также ему "поступают предложения пойти во главе других партийных формирований".

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"Я решил: если включусь в политическую борьбу, то не для того, чтобы стать одним из депутатов от очередной бессильной парламентской оппозиции, а для того, чтобы довести большинство молдавских граждан до заслуженной победы", – добавил политик.

Стояногло также выразил готовность стать "инициатором широкого и публичного" диалога между оппозиционными партиями Молдовы, но не уточнил, чего хочет им достичь.

Напомним, 3 ноября состоялся второй тур выборов президента Молдовы. Действующий президент Майя Санду на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над своим оппонентом, выдвиженцем от пророссийских социалистов Александром Стояногло.

Через два дня после объявления предварительных итогов выборов Стояногло признал поражение во втором туре и намекнул, что собирается продолжить участие в политике.

Подробнее об Александре Стояногло читайте в статье редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко: Коммунизм, ЕС и "новый взгляд" на Украину.