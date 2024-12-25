У Туреччині увʼязнили власника готелю, де внаслідок землетрусу загинули 72 людини

Суд міста Адияман на південному сході Туреччини в середу, 25 грудня, засудив до увʼязнення Ахмета Бозкурта – власника готелю Grand Isias, в якому внаслідок землетрусу 2023 року загинули 72 людини.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Бозкурта засудили до 18 років і п'яти місяців ув'язнення за "спричинення смерті або поранення більш ніж однієї людини через свідому недбалість".

Його син Мехмет Фатіх Бозкурт був засуджений до 17 років і чотирьох місяців ув'язнення, а архітектор готелю Ердем Йилмаз отримав 18 років і п'ять місяців за тими ж звинуваченнями.

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Усі троє не визнали своєї вини.

Прокуратура, яка просила понад 22 років увʼязнення, стверджувала, що до Grand Isias у 2016 році був добудований поверх без ліцензії, якість матеріалів, використаних при будівництві, була недостатньою, а норми не були дотримані.

Готель був зруйнований під час сильних землетрусів на початку лютого 2023 року, які забрали життя понад 55 тисяч людей у Туреччині.

Серед загиблих у готелі в Адиямані були 26 членів шкільної волейбольної команди з окупованої Туреччиною північної частини Кіпру.

Глава уряду невизнаної Турецької Республіки Північного Кіпру Унал Устель, який був присутній на суді, назвав вироки занадто м'якими та пообіцяв оскаржити їх у суді вищої інстанції.

Нагадаємо, після землетрусів турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися.