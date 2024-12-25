В Турции посадили владельца отеля, где в результате землетрясения погибли 72 человека

Суд города Адияман на юго-востоке Турции в среду, 25 декабря, приговорил к заключению Ахмета Бозкурта – владельца отеля Grand Isias, в котором в результате землетрясения 2023 года погибли 72 человека.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Бозкурта приговорили к 18 годам и пяти месяцам заключения за "причинение смерти или ранения более чем одного человека из-за сознательной халатности".

Его сын Мехмет Фатих Бозкурт был приговорен к 17 годам и четырем месяцам заключения, а архитектор отеля Эрдем Йылмаз получил 18 лет и пять месяцев по тем же обвинениям.

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Все трое не признали своей вины.

Прокуратура, которая просила более 22 лет заключения, утверждала, что к Grand Isias в 2016 году был достроен этаж без лицензии, качество материалов, использованных при строительстве, было недостаточным, а нормы не были соблюдены.

Отель был разрушен во время сильных землетрясений в начале февраля 2023 года, которые унесли жизни более 55 тысяч человек в Турции.

Среди погибших в отеле в Адиямани были 26 членов школьной волейбольной команды из оккупированной Турцией северной части Кипра.

Глава правительства непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель, который присутствовал на суде, назвал приговоры слишком мягкими и пообещал обжаловать их в суде высшей инстанции.

Напомним, после землетрясений турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.