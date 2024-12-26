Туск розкритикував слова Орбана про "правильного партнера" Путіна на тлі ракетного удару

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск засудив те, що його угорський колега Віктор Орбан називає очільника Кремля Владіміра Путіна "правильним партнером" Будапешта під час масованого ракетного обстрілу України на Різдво.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Туск у четвер, 26 грудня, нагадав, що напередодні Різдва Росія масовано вдарила ракетами по українських містах.

"У той же час в різдвяному інтерв'ю прем'єр-міністр Орбан назвав Путіна правильним партнером угорців", – написав польський прем’єр.

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У цьому ж дописі він згадав оголошеного в розшук за корупційні злочини колишнього польського урядовця Марчина Романовського, якому Угорщина надала політичний притулок.

Він акцентував – ексзаступник міністра юстиції Польщі добре вивчив різдвяні побажання угорською мовою Bolgot Karácsonyt (веселих свят – Ред.)

Нагадаємо, Романовського, який був заступником міністра юстиції Польщі, затримали в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості. Романовський зник на початку грудня після нібито лікування.

Однак у день, коли окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт колишнього польського посадовця, стало відомо, що він перебуває під захистом влади Угорщини.

Раніше Орбан нагадав Польщі про погіршення відносин між країнами, коментуючи рішення про притулок Романовському.

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