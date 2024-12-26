Туск раскритиковал слова Орбана о "правильном партнере" Путина на фоне ракетного удара

Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил то, что его венгерский коллега Виктор Орбан называет главу Кремля Владимира Путина "правильным партнером" Будапешта во время массированного ракетного обстрела Украины на Рождество.

Об этом он написал в X ( Twitter), передает "Европейская правда".

Туск в четверг, 26 декабря, напомнил, что накануне Рождества Россия массированно ударила ракетами по украинским городам.

"В то же время в рождественском интервью премьер-министр Орбан назвал Путина правильным партнером венгров", – написал польский премьер.

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В этой же заметке он вспомнил объявленного в розыск за коррупционные преступления бывшего польского чиновника Марчина Романовского, которому Венгрия предоставила политическое убежище.

Он акцентировал – экс-заместитель министра юстиции Польши хорошо изучил рождественские пожелания на венгерском языке Bolgot Karácsonyt (веселых праздников – Ред.)

Напомним, Романовского, который был заместителем министра юстиции Польши, задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости. Романовский исчез в начале декабря после якобы лечения.

Однако в день, когда окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест бывшего польского чиновника, стало известно, что он находится под защитой властей Венгрии.

Ранее Орбан напомнил Польше об ухудшении отношений между странами, комментируя решение об убежище Романовскому.

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