МЗС спростувало заяви "патологічного брехуна" Лаврова про переговори за спиною України

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий назвав брехнею твердження глави російського МЗС Сергєя Лаврова про нібито спроби Франції вести переговори про Україну без неї самої.

Про це він сказав на брифінгу в пʼятницю, 27 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Тихий наголосив, що "немає підстав вірити черговій російській брехні, але є підстави довіряти нашим партнерам".

"Мета цих коментарів зрозуміла: посіяти розбрат між Україною та Францією, між Україною і союзниками. Це загальна стратегія Росії, якої вони постійно притримуються", – сказав він.

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Речник МЗС назвав Лаврова злочинцем, винним у злочині російської агресії проти України, а також "патологічним брехуном".

"Це людина, яка заявляла про те, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі, звірства росіян у Бучі – це постановки, фейки. Мені здається, що після цих усіх слів сприймати його одкровення – це не поважати себе", – підсумував Тихий.

Напередодні, нагадаємо, Лавров заявив, що Франція нібито неодноразово зверталася до Росії через закриті канали, пропонуючи налагодити діалог щодо російсько-української війни без участі України.

Традиційно глава російської дипломатії не навів доказів своїх слів.

Тим часом, як відомо, президент Франції Емманюель Макрон шукає прихильників для своєї ідеї розмістити в Україні європейський контингент, що міг би стати одним з елементів гарантій безпеки на випадок домовленостей про припинення поточної фази війни.