МИД опроверг заявления "патологического лжеца" Лаврова о переговорах за спиной Украины

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий назвал ложью утверждение главы российского МИД Сергея Лаврова о якобы попытках Франции вести переговоры об Украине без нее самой.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 27 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Тихий подчеркнул, что "нет оснований верить очередной российской лжи, но есть основания доверять нашим партнерам".

"Цель этих комментариев понятна: посеять раздор между Украиной и Францией, между Украиной и союзниками. Это общая стратегия России, которой они постоянно придерживаются", – сказал он.

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Представитель МИД назвал Лаврова преступником, виновным в преступлении российской агрессии против Украины, а также "патологическим лжецом".

"Это человек, который заявлял о том, что бомбардировка роддома в Мариуполе, зверства россиян в Буче – это постановки, фейки. Мне кажется, что после этих всех слов воспринимать его откровения – это не уважать себя", – подытожил Тихий.

Накануне, напомним, Лавров заявил, что Франция якобы неоднократно обращалась к России через закрытые каналы, предлагая наладить диалог по российско-украинской войне без участия Украины.

Традиционно глава российской дипломатии не привел доказательств своих слов.

Между тем, как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон ищет сторонников для своей идеи разместить в Украине европейский контингент, который мог бы стать одним из элементов гарантий безопасности на случай договоренностей о прекращении текущей фазы войны.