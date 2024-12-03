У НАТО вважають, що просування військ РФ уповільниться після Покровська у разі його падіння

Дані НАТО підтверджують, що різке просування російських військ за останній період багаторазово прискорилося, але аналітики Альянсу розраховують на уповільнення цього процесу після Покровська, якщо росіянам вдасться його захопити.

Про це заявив журналістам високопосадовець НАТО, що спілкувався на умовах анонімності, перед початком міністерської зустрічі у Брюсселі.

Представник керівництва НАТО наголосив, що останнім часом росіяни мали різке просування, захоплюючи нову територію.

"Зараз очевидно, що українська лінія фронту – під зростаючим тиском. Був період, коли я говорив про просування росіян на 10 метрів на день, зараз подекуди ми бачимо зміни до 10 кілометрів на день", – сказав представник Альянсу.

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Утім, він підкреслив, що це була "проста територія" і надалі армія України зможе стримувати натиск ефективніше.

"Ми розраховуємо, що після Покровська просування уповільниться, оскільки там українці підготували лінію укріплень. Ми очікуємо, що буде сильніший опір", – заявив він.

Відповідаючи на запитання "ЄвроПравди", посадовець, втім, уточнив, що не вважає захоплення Покровська абсолютно неуникним. "Я не стану прогнозувати, чи Покровськ точно впаде, або коли це може статися, але зараз Росія дійсно має імпульс, який грає на користь цього", – додав він.

Прогнози щодо зміни тренду переміщення лінії фронту і можливості переходу українців у контрнаступ є обережнішими.

"Зимова погода вплине – зрештою, багнюка у полях заважає просуванню лінії фронту. Однак головне, що може зупинити просування росіян, – це військовий персонал, та достатня кількість необхідної зброї", – додав він

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що у Німеччині прогнозують швидку втрату Покровська Україною. Швидке просування росіян підтверджували й інші західні джерела. Зокрема, місяць тому розвідка Естонії стверджувала, що впродовж тижня РФ окупувала 150 квадратних кілометрів Донеччини.