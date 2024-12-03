TikTok розповів Європарламенту, як боровся з втручанням у вибори в Румунії
Європейське керівництво платформи TikTok під час слухань у Європейському парламенті у вівторок, 3 грудня, розповіло про зусилля, спрямовані на недопущення впливу на вибори в Румунії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.
Головна лобістка TikTok у ЄС Керолайн Грір розповіла в Європарламенті, що платформа застосувала "глобальну стратегію" на виборах у Румунії та залучила співробітників на місцях, аби стежитим за впливом.
За словами Грір, TikTok залучив 95 модераторів румуномовного контенту, працював з групою фактчекерів і зустрічався з політичними партіями та низкою різних органів влади Румунії.
Брі Пегум, глобальна керівниця TikTok з питань продукту, автентичності та прозорості, розповіла про викриття двох мереж впливу на платформі, видалених після першого туру виборів президента Румунії.
Обидві мережі були націлені на румунських користувачів, з них одна мала 1781 підписника і підтримувала незалежного ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, який переконливо виграв перший тур.
Водночас багато євродепутатів не були задоволені відповідями представників TikTok, вимагаючи більше конкретики.
Оглядачі повʼязали успіх Келіна Джорджеску – до того маловідомого кандидата в президенти Румунії – з його акаунтом у TikTok, який уже має 5,8 мільйона вподобань та 527 тисяч підписників.
Румунська влада заявила, буцімто TikTok не маркував Джорджеску як політичного кандидата, що збільшило його охоплення в соцмережі та могло посприяти перемозі в першому турі виборів.
Сама соцмережа звинувачення у свій бік відкидає.
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