TikTok розповів Європарламенту, як боровся з втручанням у вибори в Румунії

Європейське керівництво платформи TikTok під час слухань у Європейському парламенті у вівторок, 3 грудня, розповіло про зусилля, спрямовані на недопущення впливу на вибори в Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Головна лобістка TikTok у ЄС Керолайн Грір розповіла в Європарламенті, що платформа застосувала "глобальну стратегію" на виборах у Румунії та залучила співробітників на місцях, аби стежитим за впливом.

За словами Грір, TikTok залучив 95 модераторів румуномовного контенту, працював з групою фактчекерів і зустрічався з політичними партіями та низкою різних органів влади Румунії.

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Брі Пегум, глобальна керівниця TikTok з питань продукту, автентичності та прозорості, розповіла про викриття двох мереж впливу на платформі, видалених після першого туру виборів президента Румунії.

Обидві мережі були націлені на румунських користувачів, з них одна мала 1781 підписника і підтримувала незалежного ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, який переконливо виграв перший тур.

Водночас багато євродепутатів не були задоволені відповідями представників TikTok, вимагаючи більше конкретики.

Оглядачі повʼязали успіх Келіна Джорджеску – до того маловідомого кандидата в президенти Румунії – з його акаунтом у TikTok, який уже має 5,8 мільйона вподобань та 527 тисяч підписників.

Румунська влада заявила, буцімто TikTok не маркував Джорджеску як політичного кандидата, що збільшило його охоплення в соцмережі та могло посприяти перемозі в першому турі виборів.

Сама соцмережа звинувачення у свій бік відкидає.

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