TikTok рассказал Европарламенту, как боролся с вмешательством в выборы в Румынии

Европейское руководство платформы TikTok во время слушаний в Европейском парламенте во вторник, 3 декабря, рассказало об усилиях, направленных на недопущение влияния на выборы в Румынии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

Главная лоббистка TikTok в ЕС Кэролайн Грир рассказала в Европарламенте, что платформа применила "глобальную стратегию" на выборах в Румынии и привлекла сотрудников на местах, чтобы следить за влиянием.

По словам Грир, TikTok привлек 95 модераторов румыноязычного контента, работал с группой фактчекеров и встречался с политическими партиями и рядом различных органов власти Румынии.

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Бри Пегум, глобальная руководительница TikTok по вопросам продукта, подлинности и прозрачности, рассказала о разоблачении двух сетей влияния на платформе, удаленных после первого тура выборов президента Румынии.

Обе сети были нацелены на румынских пользователей, из них одна имела 1781 подписчика и поддерживала независимого ультраправого кандидата Келина Джорджеску, который убедительно выиграл первый тур.

В то же время многие евродепутаты не были удовлетворены ответами представителей TikTok, требуя больше конкретики.

Обозреватели связали успех Келина Джорджеску – до того малоизвестного кандидата в президенты Румынии – с его аккаунтом в TikTok, который уже имеет 5,8 миллиона лайков и 527 тысяч подписчиков.

Румынская власть заявила, будто TikTok не маркировал Джорджеску как политического кандидата, что увеличило его охват в соцсети и могло поспособствовать победе в первом туре выборов.

Сама соцсеть обвинения в свою сторону отвергает.

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