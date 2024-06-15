США виділяють Україні $1,5 млрд на енергетику та гуманітарну підтримку

Віцепрезидентка США Камала Гарріс із нагоди участі в Глобальному саміті миру оголосила про виділення Україні 1,5 мільярда доларів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент для підтримки українського народу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Білому домі.

Більшість коштів – 500 мільйонів доларів разом із 324 мільйонами доларів уже оголошеного фінансування – піде на задоволення надзвичайних енергетичних потреб в Україні, зокрема ремонт пошкодженої інфраструктури.

Понад 379 мільйонів доларів підуть на гуманітарну допомогу для біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від конфлікту громад – від продовольства до послуг водопостачання, санітарії та гігієни.

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Ще 300 мільйонів доларів будуть спрямовані на підтримку цивільної безпеки України – забезпечення обладнанням українських прикордонників та правоохоронців.

"Ці кошти надходять як частина більшого пакету зовнішньої допомоги, ініційованого президентом Байденом для підтримки народу України", – уточнили в Білому домі.

Там зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США виділили понад 3,2 мільярда доларів на гуманітарну допомогу та майже 1,5 мільярда доларів на відновлення енергетичного сектору України.

Нагадаємо, що напередодні президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення оборонних спроможностей Києва.

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