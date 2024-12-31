В Україні не вірять, що Фіцо втілить погрози припинити продаж електроенергії

Міністр енергетики України Герман Галущенко скептично оцінює наміри словацького премʼєра Роберта Фіцо припинити постачання електроенергії до Києва через відмову продовжити угоду про транзит газу з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Галущенко сказав в інтервʼю порталу Politico.

Український міністр вважає, що Словаччина не піде на припинення експорту електроенергії в Україну, оскільки цей крок буде "абсолютно суперечити" правилам ЄС.

За словами Галущенка, припинення продажу електроенергії україні лише завдасть Словаччині ще більшого фінансового удару.

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"Ми не говоримо про якусь безоплатну електроенергію чи постачання – ми говоримо про електроенергію, за яку ми платимо", – наголосив він, додавши, що втрати Словаччини становитимуть "сотні мільйонів доларів" на рік.

Крім того, стверджує глава Міненерго, Україна може замінити втрачену електроенергію імпортом з Румунії та Польщі.

Як відомо, Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершується у 2024 році.

На цьому тлі Роберт Фіцо здійснив скандальний візит до Росії, де зустрівся з очільником держави-агресора Владіміром Путіним. Також він почав погрожувати припинити постачання електроенергії до України.

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