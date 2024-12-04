Прем'єр Швеції скасував візит до Південної Кореї через ситуацію з воєнним станом

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відклав запланований візит до Південної Кореї, де президент Юн Сок Йоль спочатку оголосив воєнний стан, а потім заявив, що скасує його.

Про це заявив речник Крістерссона Том Самуельссон, якого цитує Aftonbladet.

За його словами, Швеція уважно стежить за подіями у Південній Кореї, а посольство країни в Сеулі перебуває в контакті з південнокорейською владою.

"У світлі подій, що відбуваються, ми вирішили відкласти візит", – зазначив Самуельссон.

Реклама:

Він додав, що вранці у середу глава уряду Швеції зв'яжеться з південнокорейською стороною.

Також наразі опрацьовується можлива нова дата візиту Крістерссона до Південної Кореї.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан у країні нібито для захисту країни від "комуністичних сил".

Своєю чергою Національна асамблея Південної Кореї проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати воєнний стан.

Після того президент заявив, що скасує воєнний стан на засіданні уряду.

У США заявляли, що стежать за ситуацією в Південній Кореї та очікують на виконання рішення парламенту про скасування воєнного стану.