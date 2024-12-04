Премьер Швеции отменил визит в Южную Корею из-за ситуации с военным положением

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отложил запланированный визит в Южную Корею, где президент Юн Сок Йоль сначала объявил военное положение, а затем заявил, что отменит его.

Об этом заявил представитель Кристерссона Том Самуэльссон, которого цитирует Aftonbladet.

По его словам, Швеция внимательно следит за событиями в Южной Корее, а посольство страны в Сеуле находится в контакте с южнокорейскими властями.

"В свете происходящих событий мы решили отложить визит", – отметил Самуэльссон.

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Он добавил, что утром в среду глава правительства Швеции свяжется с южнокорейской стороной.

Также сейчас прорабатывается возможная новая дата визита Кристерссона в Южную Корею.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил чрезвычайное военное положение в стране якобы для защиты страны от "коммунистических сил".

В свою очередь Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить военное положение.

После того президент заявил, что отменит военное положение на заседании правительства.

В США заявили, что следят за ситуацией в Южной Корее ожидают выполнения решения парламента об отмене военного положения.