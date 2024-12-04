Постраждалого в авіакатастрофі DHL у Литві пілота доправили на лікування до Іспанії

Пілот вантажного літака DHL, який потрапив в авіакатастрофу у литовському Вільнюсі, переведений на лікування до Іспанії, звідки він родом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Лікарі литовської клініки Santaros зазначили, що постраждалий іспанський громадянин отримав медичну допомогу найвищого рівня.

"На прохання сім'ї його було переведено до Іспанії для подальшого лікування", – сказала Юргіта Юозайтіте-Маркявічене, керівниця служби зв'язку лікарні.

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Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які раніше загорілися в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправляли з Литви. Втім, офіційно поки не згадували про знахідки, які можуть вказувати на диверсію.

Чорні скриньки літака відправили на розшифровку до Німеччини.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.