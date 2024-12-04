Пострадавшего в авиакатастрофе DHL в Литве пилота доставили на лечение в Испанию

Пилота грузового самолета DHL, который попал в авиакатастрофу в литовском Вильнюсе, перевели на лечение в Испанию, откуда он родом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Врачи литовской клиники Santaros отметили, что пострадавший испанский гражданин получил медицинскую помощь самого высокого уровня.

"По просьбе семьи он был переведен в Испанию для дальнейшего лечения", – сказала Юргита Юозайтите-Маркявичене, руководитель службы связи больницы.

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Напомним, грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, и что пакеты, которые ранее загорелись в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправляли из Литвы. Впрочем, официально пока не упоминали о находках, которые могут указывать на диверсию.

Черные ящики самолета отправили на расшифровку в Германию.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.