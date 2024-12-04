Генсек Совета Европы пообщался с президентом и премьером Грузии, планирует визит

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе пообщался с оппозиционным президентом и премьер-министром Грузии, где продолжаются массовые протесты из-за смены курса власти в отношении ЕС.

Об этом сообщили на сайте Совета Европы, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Берсе сейчас внимательно следит за текущими событиями в Грузии, а в течение последних 24 часов он пообщался с президентом Саломе Зурабишвили и главой правительства Ираклием Кобахидзе.

На фоне напряженной ситуации в стране и продолжающихся противостояний Генеральный секретарь выразил обеспокоенность Совета Европы по поводу усиления поляризации и политического тупика.

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Он также призвал все соответствующие стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации. Берсе подчеркнул важность расследования сообщений о случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами во время демонстраций.

Поскольку Грузия является членом Совета Европы, он также подтвердил роль организации в обмене мнениями со всеми заинтересованными сторонами и напомнил об обязательствах уважать ценности и стандарты Совета Европы, включая право на свободу выражения мнений и мирных собраний.

Кроме этого, Берсе подчеркнул свою решимость продолжать поддерживать Грузию в ее европейских стремлениях и обеспечивать ее демократическую безопасность.

Следовательно, он планирует посетить страну в ближайшее время.

"Совет Европы готов и в дальнейшем поддерживать Грузию, в том числе в рамках существующего плана действий, который будет сопровождать страну на ее европейском пути", – добавили в заявлении.

Как известно, 28 ноября Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси стремиться к переговорам о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат октябрьских парламентских выборов.

После того под парламентом в столице начались акции протеста со столкновениями, которые жестко разгоняют. Акции протеста проходят и в других городах.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".