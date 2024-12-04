У МЗС підтвердили, що Сибіга їде на зустріч ОБСЄ, де буде Лавров

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Міністерство закордонних справ анонсувало візит очільника Андрія Сибіги на міністерську зустріч ОБСЄ на Мальті, де буде присутній і глава МЗС Росії Сергєй Лавров.

Про це йдеться в повідомленні на сайті українського МЗС, пише "Європейська правда".

Сибіга, як зазначається, здійснить візит на Мальту 4-5 грудня "для участі у 31-му щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ".

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"Глава МЗС виступить на пленарній сесії міністерського засідання ОБСЄ та проведе низку двосторонніх переговорів із колегами з країн-партнерів України", – анонсували у відомстві.

Там додали, що очільник української дипломатії зосередиться на російській агресії проти України, її наслідках для безпеки на просторі ОБСЄ та за його межами та необхідності досягнення "всеосяжного, справедливого та стійкого миру".

Раніше стало відомо, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров, хоч і перебуває під санкціями ЄС, але братиме участь у міністерській зустрічі ОБСЄ на Мальті. Це стане першою його поїздкою у країну ЄС за час повномасштабної війни.

За інформацією ЗМІ, Лавров братиме участь в обіді в перший день засідання ОБСЄ, але не буде присутній на вечері, темою якої буде російська агресія проти України.

Минулого року главу російського МЗС впустили на міністеріал ОБСЄ у Північній Македонії, яка ще не є членом ЄС (детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "ОБСЄ не осідлала Лаврова").